L’imprévisibilité étant devenue la norme en 2025, la préparation n’a jamais été aussi essentielle. Qu’il s’agisse d’inondations, de coupures de courant ou d’autres événements imprévus, disposer de provisions alimentaires fiables et durables garantit résilience et tranquillité d’esprit. Les repas lyophilisés ReadyWise sont conçus pour apporter un soutien pratique en cas de crise tout en répondant aux besoins quotidiens de voyage et d’aventure en plein air.



"La préparation alimentaire devient grand public", a déclaré Marc Sayag, Directeur Général d’INUKA, "En tant que leader des produits de survie et de préparation en France, nous pensons que l’offre de ReadyWise s’aligne parfaitement avec notre mission. Ce partenariat nous permet de mieux servir les familles, institutions et organisations en les aidant à se préparer à l’imprévisible."



Kim Berknov, Directeur & VP EMEA chez ReadyWise UK, a ajouté : "Nous sommes fiers de nous associer à INUKA pour élargir l’accès à nos kits alimentaires d’urgence. Ce partenariat va au-delà des produits : il s’agit de donner aux gens les moyens d’anticiper, de se protéger et de prendre la préparation au sérieux dans un monde en mutation."



Qu’il s’agisse de se préparer à des aventures en plein air ou de protéger son foyer, la préparation civile devient une priorité majeure en 2025. Ensemble, ReadyWise et INUKA aident les Français à garder une longueur d’avance.



Pour plus d’informations, découvrez l’ensemble des solutions de préparation d’urgence sur readywise.co.uk et inuka.fr

À propos de ReadyWise UK



ReadyWise, leader dans le domaine de l’alimentation d’urgence, disposant de centres à Salt Lake City et à Londres, produit des repas lyophilisés de haute qualité et savoureux, avec une durée de conservation allant jusqu’à 25 ans. Conçus pour des repas rapides en semaine, les voyages et les aventures en plein air - et pour une préparation fiable aux situations d’urgence - nous servons foyers, entreprises, institutions et ONG.



Pour en savoir plus : https://readywise.co.uk





À propos d’Inuka



Inuka est un distributeur en ligne spécialisé dans l’équipement outdoor, trekking et survie. Sa gamme de produits comprend des repas lyophilisés, des rations de survie, des vêtements, des outils optiques et de navigation ainsi que du matériel tactique. Sa mission est de rendre la résilience et l’aventure accessibles à tous.



Pour en savoir plus : https://inuka.fr





