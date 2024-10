tech

Speziell für Werkstätten entwickelt



Die MAGflex Pivot vereint kompakte Abmessungen mit hoher Lichtleistung. Diese Klappleuchte ist nicht nur äußerst praktisch und effizient, sondern auch sehr kompakt und daher perfekt an die Anforderungen von Werkstätten angepasst. Sie bietet einen außergewöhnlich hohen Lichtstrom von 400 lm, also Weißlicht, das dem natürlichen Licht (6000 K) nahekommt und für Arbeitskomfort sorgt.





Verschiedene Befestigungsoptionen



Sie wartet mit verschiedenen Befestigungsoptionen auf, darunter Magnete, um freihändiges Arbeiten zu ermöglichen - Grundvoraussetzung für Werkstattarbeiten bei offener Motorhaube oder unter einem Fahrzeug in einer Grube. Die Lampe ist drahtlos und wiederaufladbar, mehrere wiederaufladbare Akku sind im Lieferumfang inbegriffen.





Einstellbare Lichtstärke über Dimmer



Die Lichtintensität kann über einen Dimmer präzise eingestellt werden. So kann jedes Arbeitsfeld optimal beleuchtet werden. Blendwirkung oder unzureichende Ausleuchtung und damit verbundene Beeinträchtigungen lassen sich damit effektiv vermeiden.





- Wiederaufladbar und drahtlos

- Mehrachsiger Dreh- und Schwenkmechanismus für optimale Leuchtwinkel

- Konische Form für das Ausleuchten engster Stellen

- Lichtstärkeregelung über Dimmer

- Ladungsanzeige

- Vollständig auf Taschenformat zusammenklappbar

- Mehrere Magnete und Aufhängehaken für freihändiges Arbeiten

- LED-Taschenlampenfunktion für fokussierten Lichtstrahl



An die Anforderungen von Kfz-Mechanikern perfekt angepasst



Jim Gross, Produktmanager von MAGflex Pivot, ergänzt: "Die MAGflex Pivot wurde speziell auf die Anforderungen und Gegebenheiten in der Werkstatt ausgelegt: perfekte Leuchtstärke, sehr kompakt, klappbar und schwenkbar für das Ausleuchten von beengten Stellen. Sie ist nur 6 mm dick und bietet ein komfortables LED-Weißlicht.".



Die MAGflex Pivot ist Teil der MAGflex-Reihe - mehrfach ausgezeichnet und von der professionellen Kfz-Reparaturwelt empfohlen. Die MAGflex Pivot hat, wie alle Produkte von RING Automotive, die Tests im RING-Labor gemäß ISO:9001 bestanden. Dies garantiert, dass sie alle von den Kunden geforderten Qualitätsstandards erfüllt.



REIL3900HP

Preis : 59,99 €







Weitere Informationen: www.ringautomotive.com/en/product/RIL3900HP





Über Ring Automotive



Ring Automotive wurde vor mehr als 40 Jahren in England gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Anbieter von Fahrzeugbeleuchtung und elektrischem Zubehör für Fahrzeuge. Die Ring-Produkte, die mit innovativen Merkmalen stets den Entwicklungsstand vorgeben, werden heute in mehr als 70 Ländern vertrieben.



Weitere Informationen: www.ringautomotive.com