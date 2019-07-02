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Banyan Software, société spécialisée dans l’acquisition et la gestion à long terme d’entreprises logicielles prospères, a le plaisir d’annoncer l’acquisition de tec4U Solutions, un fournisseur de logiciels de conformité des matériaux et de services de données destinés aux fabricants, aux détaillants et aux importateurs de produits.





Fondée en 2013 à Sarrebruck, tec4U-Solutions a consacré plus d’une décennie à développer l’une des plateformes de conformité les plus fiables pour la communication et la gestion des données produits, DataCross. Cette plateforme d’échange de données hautement performante aide les entreprises à se conformer aux réglementations mondiales en matière d’ESG et de conformité des matériaux, telles que REACH, PFAS, les minerais de conflit, PPWR, EUDR, l’écoconception et l’empreinte carbone. Elle est profondément intégrée dans les flux de travail des fabricants de taille moyenne ainsi que dans les structures d’entreprise de la région DACH. Cela fait de tec4U-Solutions un partenaire essentiel en matière de conformité pour ses clients, leur permettant d’assurer la sécurité, la durabilité et la commercialisation de leurs produits.



Alors que tec4U-Solutions entame un nouveau chapitre, sa direction continue de donner la priorité à la croissance, à l’excellence des produits et à un engagement constant envers ses clients et ses collaborateurs. Trouver un partenaire capable d’honorer les valeurs de tec4U tout en soutenant sa prochaine phase de croissance, notamment par des investissements dans l’IA et la mise sur le marché, a été un élément central dans la décision de s’associer à Banyan.



"Nous sommes fiers de ce que nous avons construit et de la confiance que nos clients nous accordent. Cette étape nous permet de nous appuyer sur ces fondations avec un partenaire qui partage notre vision à long terme. Avec Banyan, nous bénéficions du soutien nécessaire pour faire passer notre technologie, nos produits logiciels et nos services spécialisés au niveau supérieur, ce qui est essentiel alors que les exigences réglementaires et les besoins en matière de communication des entreprises continuent de croître de manière dynamique." - Stefan Nieser, Fondateur et PDG de tec4U-Solutions.



tec4U continuera à exercer ses activités de manière indépendante depuis Sarrebruck, en conservant sa direction, son équipe et sa feuille de route. L’orientation client marquée et la qualité de services réputée de tec4U seront maintenues, tout comme la qualité exceptionnelle des logiciels et des services associés. Le rôle de Banyan consiste à apporter une stabilité à long terme, un soutien opérationnel et des capitaux afin de soutenir le développement continu de produits innovants et l’expansion sur le marché.



"tec4U incarne exactement le type d’entreprise logicielle spécialisée avec laquelle nous sommes fiers de nous associer. Elle dispose d’une équipe hautement qualifiée et d’une approche réfléchie et à long terme de la valeur client. L’équipe a mis au point une plateforme de conformité qui apporte un impact mesurable aux fabricants et à plus de 65.000 fournisseurs confrontés à un environnement réglementaire complexe et en constante évolution. Nous sommes ravis de nous associer à tec4U pour renforcer encore davantage sa position de partenaire de confiance en matière de conformité à travers l’Europe." - Kay-Ingo Greve • Associé opérationnel chez Banyan Software.

À propos de tec4U-Solutions



Fondée en 2013, tec4U-Solutions GmbH développe des logiciels de conformité et des services de données qui aident les fabricants de taille moyenne et les grandes entreprises à respecter les réglementations mondiales en matière d’ESG et de conformité des matériaux. Sa plateforme DataCross sert de source unique et fiable pour les données relatives aux produits et aux fournisseurs, soutenue par des services de gestion des données, des interfaces ERP, des services de conseil et une académie certifiée. En 2025, tec4U-Solutions a été désignée "Top Innovator" lors du concours TOP100 et, en 2026, "Service Champion" par DISQ Trust.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur tec4u solutions.com





À propos de Banyan Software



Banyan Software est le partenaire idéal pour les entreprises de logiciels au service de secteurs spécialisés, de leurs employés et de leurs clients. Grâce à une approche "acheter, développer et conserver à vie" et à une base de capital permanente, Banyan acquiert et développe des entreprises dans le monde entier, en honorant l’héritage de leurs fondateurs et en aidant les sociétés de son portefeuille à se moderniser grâce à une expertise partagée en matière d’IA et à une discipline opérationnelle rigoureuse. Fondée en 2016 et basée à Atlanta, Banyan gère plus de 120 sociétés de son portefeuille en Amérique du Nord et du Sud, au Royaume-Uni, dans l’Union européenne et dans la région Asie-Pacifique, et figure depuis cinq années consécutives dans le classement Inc. 5000.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://banyansoftware.com

