Le château, emblème historique de la ville, est aujourd’hui au cœur des réflexions municipales en vue d’un projet de restauration. L’exposition Regards croisés s’inscrit dans cette dynamique en offrant, dès septembre 2025, une première porte d’entrée vers l’histoire du site, à travers une approche sensible et accessible.



Les représentations du château — gravures, plans anciens, cartes postales, photographies, dessins — sont nombreuses, mais souvent dispersées, inédites ou oubliées. Elles parlent à l’œil, à l’imagination, et permettent de voyager dans le temps.



Le parcours s’appuie notamment sur un inventaire d’environ 70 images réalisé en 2014 pour la Ville d’Ancenis, enrichi aujourd’hui de nouvelles découvertes significatives : vues du portail du château datées de 1842 récemment acquises par le musée Dobrée, photographies de la cour vers 1867, documents techniques, etc. Certaines sont précieuses, rares ou d’une qualité remarquable.

Deux fils conducteurs



À la découverte des images : comment elles sont produites, selon quelle intention, à quelle époque, par quels auteurs ? Le visiteur est invité à confronter les regards et les techniques : artistes, ingénieurs, photographes, amateurs…

À la découverte du château : à travers ces images, il s’agit de suivre l’évolution du monument, de ses usages et de son intégration dans la ville. Les représentations deviennent des clés de lecture historiques.

Des témoignages pour une mémoire collective



Au-delà des images, l’exposition accorde une place à la mémoire vécue. De mars à mai 2025, une collecte de témoignages et d’objets a été organisée par les Conseils des habitants en lien avec la Ville et la créatrice sonore Julie Auzou.

Au sein d’une salle de classe reconstituée, le visiteur pourra écouter les récits d’une quinzaine de personnes qui ont fréquenté le château lorsqu’il était encore un lieu de vie et d’enseignement.

Commissariat d’exposition : Bertrand Boquien, historien de l’art

Informations pratiques :

A partir du 20 septembre 2025

Du mercredi au dimanche, 10h–18h

Fermé le lundi et le mardi

Entrée libre

Vernissage de l’exposition le vendredi 19 septembre à 18h00, Logis Renaissance, Château d’Ancenis.

Lien vers dossier de presse : https://ancenis-saint-gereon.fr/app/uploads/2025/08/DP_expo_chateau_ancenis-1.pdf

Visuels HD disponibles sur demande



Contact presse

Joanne Erdual - 06 38 36 77 32

j.erdual@ancenis-saint-gereon.fr

