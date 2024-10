entreprises

Methodia cède ses activités de soutien scolaire et de préparation aux concours Acces / Sesame aux Cours Legendre



Depuis 13 ans sur le marché des cours de soutien à domicile et de préparation aux concours Access / Sesame, Methodia, le spécialiste des méthodes de travail, a décidé d’unir ses forces avec Cours Legendre, créé en 1957, l’un des leaders français du soutien scolaire et des stages de révision en petits groupes.



Depuis la rentrée scolaire 2018, Cours Legendre, à travers son réseau d’agences sur toute la France, a repris les activités de Methodia à destination des particuliers.





"En rachetant Methodia, Cours Legendre va ainsi devenir le leader en France en matière de préparation aux concours d’intégration aux écoles de commerce ACCES et SESAME et va ainsi accélérer le déploiement de nos activités à destination des particuliers", se réjouit Nicolas Bourgerie, Président de Methodia qui ajoute, "Ce partenariat renforce l’offre pédagogique pour l’ensemble de nos familles, en nous alliant avec Cours Legendre, maison pédagogiquement exigeante, qui fait appel à des professeurs de l’Education Nationale, à travers son réseau d’agences réparties sur tout le territoire français".



De son côté Pierre Lansonneur, Président de Cours Legendre ajoute : "Avec l’acquisition de Methodia, Cours Legendre intensifie sa stratégie de croissance externe sur le marché français de l’accompagnement scolaire d’excellence, en renforçant sa présence sur les stages de préparation aux concours post-baccalauréat et en offrant à nos familles, une gamme élargie de services éducatifs exigeants. Ce rapprochement avec Methodia est une très bonne nouvelle pour nos élèves et nos étudiants".





À noter que le partenariat de Methodia avec la FFF (coaching scolaire des équipes de France de football) ainsi que les activités de formation professionnelle Methodia Formation (lutte contre l’illettrisme en entreprise) ne font pas partie de cette opération de cession.





A propos de Methodia et des autres marques du groupe



Avec 37 collaborateurs à Lyon et à Paris, 520 formateurs dans 80 villes, 340 clients B2B et plus de 40 000 clients particuliers depuis sa création il y a 13 ans, le groupe Methodia (création en 2005) / Very Up (création en 2015) / Teach Up (création en 2016) est un acteur important du marché de la formation innovante en France. Le groupe, né à Lyon (siège toujours à Lyon), s'est recentré sur ses activités de formation professionnelle innovante depuis 2015.



Avec près de 100 % de croissance en deux ans et 1,3 million d'euros investis en R&D ces deux dernières années (BPI & autofinancement), Very Up et Teach Up, membres de la French Tech, portent l'essentiel de la croissance actuelle du groupe.

Methodia SAS, 1,18 M€ de CA en 2017, va accélérer sa transformation et va être renommée au cours des prochaines semaines. Le groupe, fondé par Nicolas Bourgerie avec les anciens dirigeants d’Adecco, est en forte croissance (+ 50% du CA en 18 mois) et va se concentrer sur la formation professionnelle innovante à travers le développement de ses trois autres marques qui sont en très forte croissance :

- Very Up (www.veryup.com), 2,4 M€ de CA en 2017 : l’un des acteurs les plus innovants en matière de formation professionnelle (300 clients en Europe parmi 21 entreprises du CAC 40).



- Methodia Formation : leader dans la formation en entreprise pour lutter contre l’illettrisme.



- Teach Up (www.teachup.com) : EdTech qui accélère la transformation digitale de la formation à l’école et en entreprise, dans 6 pays.